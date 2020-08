Genoa, Destro sarà ancora rossoblù: contratto ai dettagli (Di domenica 30 agosto 2020) Il Genoa ha deciso di rinnovare il contratto di Mattia Destro: l’attaccante si sta già allenando con i rossoblù Mattia Destro continuerà la sua avventura con la maglia del Genoa. Le parti hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto, che verrà firmato non appena l’attaccante si libererà ufficialmente dal Bologna. Come riportato da Sky Sport, Destro ha già cominciato gli allenamenti con il club rossoblù agli ordini del tecnico Rolando Maran. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

