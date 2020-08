Fasano e Cirielli contro De Luca: “Campania fuori controllo, altro che lanciafiamme” (Di domenica 30 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Il boom di contagi (270) mantiene le forze politiche contrapposte ancorate alla polemica ‘a fisarmonica’, ossia acuta o meno a seconda dei numeri di giornata. Un gioco delle parti in cui entrano tutti senza che nessuno, tuttavia, si senta in dovere di chiedere (o comunicare) un dato che dovrebbe invece essere centrale: quello dei ‘sintomatici’ con indicazione della gravità della malattia. Dati alla mano, la giostra oggi gira per il centro destra. «L’emergenza epidemiologica in Campania sta, purtroppo, raggiungendo livelli record in negativo. I dati aumentano di giorno in giorno e la nostra regione è tra le prime in Italia per numero di contagi» Enzo Fasanoafferma il deputato salernitano di Forza Italia, Enzo Fasano. «Il dato è allarmante e ... Leggi su anteprima24

