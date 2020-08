F1, Gp Belgio: Hamilton e Bottas in testa dopo la partenza. Segnali di vita da Leclerc, poi di nuovo il buio per noie tecniche – la diretta (Di domenica 30 agosto 2020) Lewis Hamilton mantiene la testa della corsa dopo il primo giro del Gp del Belgio. Il pilota britannico della Mercedes, precede il compagno di scuderie Bottas. Terzo Max Verstappen, sulla Red Bull. Dietro le Ferrari: ottavo Leclerc, tredicesimo Vettel. Ma il monegasco, dopo una buona partenza in cui ha recuperato posizioni su posizioni, ha iniziato a perder terreno a causa di problemi tecnici, a conferma del week end terribile per Maranello. Ancor peggio è andata al futuro ferrarista Carlos Sainz, che non partecipa al Gp del Belgio per problemi al motore prima della partenza. Ieri aveva ottenuto ieri la settima posizione in griglia. L'articolo F1, Gp Belgio: Hamilton e ... Leggi su ilfattoquotidiano

