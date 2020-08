Covid, dalla Sardegna al Lazio positivi verso quota mille: picco di ricoveri sull'isola (Di domenica 30 agosto 2020) ROMA Magari non è paura, ma è preoccupazione. Però chi torna dalla Sardegna il test a Roma lo fa. Non rinuncia anche se c'è un po' di fila allo stand della Regione... Leggi su ilmessaggero

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, in migliaia a #Berlino contro le misure anti #Covid. Il corteo è stato poi sciolto dalla polizia per… - peppeprovenzano : C’è un limite a tutto. Anche a @matteosalvinimi. Dire che a Lampedusa gli immigrati positivi al Covid ‘passeggiano… - amendolaenzo : L’Europa a sostegno del mondo del lavoro. Oggi la @Eu_Commission ha proposto a @EUCouncil l’attivazione del primo p… - Massimi47715989 : 30 nella giornata di venerdì, altri otto sabato compreso l'arrivo dei 49 trasbordati dalla Lous Michel, la nave bat… - niegotiziana : RT @Marco_dreams: Covid: in Puglia arriva un pullman con turisti di Bari di ritorno dalla Calabria. 29 di loro sono risultati positivi al… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid dalla

Il Messaggero

La Digos della Questura di Catania ha denunciato un cittadino spagnolo che, violando i divieti imposti dalla quarantena, era entrato nella stanza della struttura alberghiera del Catanese in cui è isol ...Meno bus, tram e sharing, più bici, monopattini e spostamenti a piedi: la mobilità urbana cambia volto con la pandemia, in Italia e in tutto il mondo. Con il lockdown è crollato l’uso del trasporto pu ...