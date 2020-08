Coppia più anziana del mondo sposata da quasi 80 anni: è record (Di domenica 30 agosto 2020) Un marito e una moglie ecuadoriani sono stati nominati la Coppia più anziana del mondo. I due rientrano oggi nel Guinness dei primati. I due hanno convocato a nozze quasi 80 anni fa, sebbene le loro famiglie non volessero questa unione. Coppia più anziana del mondo: la storia di Julio e Waldramina Julio César Mora e Waldramina Quinteros Quintero, rispettivamente di 110 e 104 anni, si sono sposati in Ecuador il 7 febbraio 1941. A quel tempo, le loro famiglie disapprovavano la loro relazione e non erano presenti per i voti nuziali , che si svolgevano a La Iglesia de El Belén, la chiesa più antica di Quito. Ma nonostante questi inizi agrodolci, il loro amore è riuscito a resistere alla prova ... Leggi su kontrokultura

Susy51141667 : RT @oscarwildeness: Sì, lo chiamo scemo e no, non sono cazzi suoi. Una coppia omosessuale non può neanche baciarsi o tenersi la mano mentre… - youngblood_TK : RT @oscarwildeness: Sì, lo chiamo scemo e no, non sono cazzi suoi. Una coppia omosessuale non può neanche baciarsi o tenersi la mano mentre… - roberto_vongher : @dchinellato Continuo a pensare che se Portland avesse superato lo scoglio Lakers sarebbe andata lontano... Evident… - Emypromisejim11 : RT @oscarwildeness: Sì, lo chiamo scemo e no, non sono cazzi suoi. Una coppia omosessuale non può neanche baciarsi o tenersi la mano mentre… - StancatoElvira : RT @bilancia_13: I malintesi nella coppia Naz/Ferit Dolunay, e coppia EzGür BayYanlis, mi causano la stessa sensazione, un nodo in gola tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Coppia più Immagini e curiosità sul veicolo su ruote più grande mai realizzato autoblog.it