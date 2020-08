Capri, dopo il virus i Nas: hotel, ristoranti e bar nel mirino. Raffica di multe, chiusure e sequestri (Di domenica 30 agosto 2020) Controlli a tappeto dei carabinieri delle stazioni di Capri e AnaCapri insieme a militari del Nas di Napoli e a personale dell’Asl Napoli 1, nell’ambito di un servizio disposto dal Comando Provinciale di Napoli. Nel mirino ristoranti, bar e alberghi dell’isola per verificare il rispetto delle normative in materia agroalimentare. Due i ristoranti chiusi per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali: il primo a Capri e il secondo nel comune di AnaCapri. Sono 6 le attività diffidate ad ottemperare entro 20 giorni alla rimozione delle carenze igienico-sanitarie riscontrate. Tra queste un albergo in Via Camerelle a Capri, 4 bar di Piazza Umberto I nello stesso comune e un ristorante in Località Gradola ad ... Leggi su ildenaro

Ora la sfida è a chi resiste di più, a chi riesce a far affrontare un inverno meno rigido al personale stagionale del suo albergo. Turismo di settembre al tempo del Covid. Quello che era il mese predi ...

