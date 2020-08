Canale 8 - Allan è a Pozzuoli per salutare amici e fare i bagagli: lo attende l'Everton (Di domenica 30 agosto 2020) Non è a Castel di Sangro, Allan, che ha saltato il triangolare contro Castel di Sangro e L'Aquila ed è pronto a sposare il progetto Everton. Leggi su tuttonapoli

titty_napoli : RT @tuttonapoli: Canale 8 - Allan è a Pozzuoli per salutare amici e fare i bagagli: lo attende l'Everton - tuttonapoli : Canale 8 - Allan è a Pozzuoli per salutare amici e fare i bagagli: lo attende l'Everton - phierpez : Canale 8 - Allan è a Pozzuoli, sta salutando i suoi amici e preparando le ultime cose prima di trasferirsi in Inghi… - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Canale 8 – Allan è a Pozzuoli, sta salutando i suoi amici: Canale… - NCN_it : CANALE 8 - #ALLAN HA GIÀ LASCIATO IL RITIRO DEL #NAPOLI: ORA SI TROVA NELLA SUA CASA DI POZZUOLI -