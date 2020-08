Bruno Barbieri: «Il sogno di un hotel (con Wi-Fi e senza plastica)» (Di domenica 30 agosto 2020) «Un attimo, per favore. Devo disinfettare le mani con l’Amuchina. Sono da solo, sa, ma di questi tempi è diventato un vizio». La voce di Bruno Barbieri perde di intensità e qualche fruscio, il rumore della vita nel suo attuarsi la sovrasta. «Ormai», torna a dire, «Ho la pelle intirizzita, dura e rugosa come quella delle vecchie tartarughe centenarie che abitano le spiagge delle Mauritius». Benché la causa di questa rapida consunzione stia nel dilagare ancor più rapido dell’emergenza sanitaria, c’è una punta di allegria nella voce di Barbieri, il suono deciso dell’ottimismo. Lo chef, eclettico giudice di MasterChef, è rientrato dalla Sardegna, dove «montagne e immensi alberi di corbezzoli, una natura pazzesca e le piante di mirto» lo hanno sormontato. «Non so bene come io ci sia finito, in mezzo a quella foresta, però funzionava Internet». La precisazione, venata di un certo puntiglio, segue l’identificazione del peccato più tremendo che un albergatore possa mai compiere, quello di non adeguare la propria struttura ai tempi che corrono. «Quando arrivo in un albergo e non c’è il Wi-Fi, io mi incazzo. Oggi, questi maledetti telefoni sono parte integrante della nostra vita. Tempo fa, sono andato a Ndola, nella parte di Africa che fa capo allo Zambia, ex Rodesia del Sud, e c’era il Wi-Fi, era gratis e funzionava perfettamente», dice Barbieri, che nella nuova stagione di 4 Hotel ha scoperto parte di una cattiveria, di un’intransigenza che le edizioni passate avevano sopito. Leggi su vanityfair

hathaaway : Nessuno: Spyros: ho paura di sfilettarlo. Bruno Barbieri: il San Pietro non si sfiletta. Mavco Giovdano: la quaglia invece si. - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli Bruno Barbieri, Italia grande Paese, serve fare squadra Chef stellato torna su Sk… - fisco24_info : Bruno Barbieri, Italia grande Paese, serve fare squadra: Chef stellato torna su Sky Uno con 4 Hotel dal 1 settembre - VanityFairIt : Per la sua quinta edizione, l'appuntamento della Land of Fashion prende ispirazione dal periodo d'oro degli anni '6… - ZoomMagazineIT : Torna “Bruno Barbieri 4 Hotel”: dal primo settembre su Sky -