Allarme Whastapp, la Polizia di Stato: “Non inviare codici, è una truffa” (Di domenica 30 agosto 2020) Allarme Whastapp, la Polizia di Stato: “Non inviare codici è una truffa” Allarme WhatsApp: gira una truffa telefonica ai danni degli utenti della famosa app di messaggistica istantanea. Lo comunica la Polizia di Stato tramite un post sul profilo Facebook Commissariato di PS Online. “Per attivare l’App di messaggistica Whatsapp sul proprio smartphone – si legge – è necessario inserire un codice che viene inviato tramite SMS sul dispositivo. Tramite questa procedura i cybercriminali riescono a far recapitare alla vittima un SMS nel quale viene chiesto l’invio di tale codice facendo apparire come mittente il numero di telefono di un contatto presente in ... Leggi su tpi

La Polizia lancia l'allarme: non condividete il codice di attivazione di WhatsApp con i vostri amici, si tratta in realtà di hacker Nonostante le tante misure di sicurezza messe in piedi dagli svilupp ...