Vaticano, i poveri del Papa al mare con l'Elemosiniere (Di sabato 29 agosto 2020) Città del Vaticano, 29 ago. - (Adnkronos) - di Elena Davolio Vacanze per i clochard del Papa. Bagni e passeggiate nel litorale romano, nel pomeriggio verso l'ora del tramonto, e poi, la sera, tutti in pizzeria. Paga il Pontefice, che ha sempre nel cuore gli ultimi e ha provveduto ad organizzare per loro giornate che in qualche modo evochino un clima di vacanza. Ad accompagnare al mare praticamente ogni giorno - tranne i fine settimana perché le spiagge sono troppo piene - i clochard che gravitano attorno al Vaticano, "Quasi ogni giorno andiamo al mare con i poveri - racconta padre Corrado in una intervista all'Adnkronos-. Prendiamo macchine e pulmini e, nel pomeriggio verso le 16.30 quando la gente diminuisce dalle spiagge, si parte. La sera tutti in pizzeria per la pizza ... Leggi su liberoquotidiano

Adnkronos : #Vaticano, i poveri del Papa al mare con l'Elemosiniere - LauraFarachi : @andreasso1951 Sono gesti puramente simbolici,che non costano più di tanto alle ricche casse del Vaticano.Mi piacer… - 1970Germano : RT @StefanoArgentin: Vaticano, i poveri del Papa al mare con l'Elemosiniere - StefanoArgentin : Vaticano, i poveri del Papa al mare con l'Elemosiniere - Cede66De : RT @Adnkronos: #Vaticano, i poveri del Papa al mare con l'Elemosiniere -