Tour de France | Alexander Kristoff la prima Maglia Gialla

La prima tappa del Tour de France 2020 parla norvegese. Alexander Kristoff è la prima Maglia Gialla. NIZZA (FRANCIA) – Una prima tappa del Tour de France 2020 caratterizzata dalle cadute e dall'incertezza per la pioggia. La vittoria è andata ad Alexander Kristoff che in volata ha avuto la meglio sul campione del mondo in carica Mads Pedersen e Cees Bool. Il migliore degli italiani è stato Elia Viviani, sesto, davanti a Giacomo Nizzolo. Corsa 'neutralizzata' E' stata una corsa neutralizzata dagli stessi corridori che hanno deciso di correre una seconda parte della frazione senza grandi rischi. Diverse le cadute

