Scuola | il compromesso del Governo | mezzi pubblici pieni all’80% | ma c’è ancora polemica

Il Governo propone un compromesso che vedrà l'utilizzo i mezzi pubblici all'80% della capienza. Ma alcune Regioni vogliono il rinvio dell'apertura. Settembre è alle porte, e con lui l'inizio della Scuola. Tra incertezze e polemiche, il 14 settembre migliaia di studenti torneranno in classe. Ma con l'avvicinarsi della fatidica data dell'apertura delle aule, si accendono …

Il Governo propone un compromesso che vedrà l’utilizzo i mezzi pubblici all’80% della capienza. Ma alcune Regioni vogliono il rinvio dell’apertura. Settembre è alle porte, e con lui l’inizio della scu ...

Il governo è fiducioso: l'accordo sul trasporto pubblico locale si troverà e le scuole potranno riaprire il 14 settembre. Tra i governatori c'è chi, come il presidente della conferenza delle Regioni S ...

