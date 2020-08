Migranti: guardia costiera soccorre nave Louise Michel e imbarca 49 persone vulnerabili (Di sabato 29 agosto 2020) La Louise Michel batte bandiera tedesca e consta di un equipaggio di una decina di persone. La comandante, Pia Klemp, aveva sostenuto che la missione non è umanitaria ma «anti-fascista e femminista», forse per questo il governo giallorosso ha mandato subito gli aiuti richiesti Leggi su firenzepost

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - La Guardia costiera italiana è intervenuta per prestare assistenza alla Louise Michel, la nave battente bandiera tedesca finanziata da Banksy, che ha soccorso nelle ultime ore ..."Nella tarda serata di ieri, la M/N ONG Louise Michel ha avvistato, in area SAR di responsabilita' maltese, un gommone con a bordo circa 130 migranti, in precarie condizioni di navigabilita'. Informat ...