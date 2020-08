Mariano Diaz, l’agente sbotta: “La trattativa col Benfica? Nessuno parla con noi” (Di sabato 29 agosto 2020) L’agente di Mariano Diaz, attaccante del Real Madrid, ha commentato al quotidiano portoghese O Jogo le voci che confermano un accordo tra Real Madrid e Benfica per il trasferimento in Portogallo del dominicano: “Nessuno del Benfica ha ancora parlato né con me né col giocatore. Se vogliono continuare la trattativa, noi dobbiamo esserne a conoscenza. Se c’è un accordo tra i club, mi pare strano che il Benfica non sia venuto da noi per convincerci”. Foto: Estadio Deportivo L'articolo Mariano Diaz, l’agente sbotta: “La trattativa col Benfica? Nessuno parla con noi” proviene da ... Leggi su alfredopedulla

Strdlincrl : RT @IconicEusebio: @FabrizioRomano @SkySport Cavani and Mariano Diaz to Benfica, any truth? - IconicEusebio : @FabrizioRomano @SkySport Cavani and Mariano Diaz to Benfica, any truth? - BombeDiVlad : ?? Nonostante l’accordo tra #RealMadrid e #Benfica, l’agente di #MarianoDiaz frena ?? Il suo sfogo #LeBombeDiVlad… - Joao_Nunes04 : Mariano Diaz ahahahah - Davide1926___ : RT @AntonioDiRosa13: Mariano #Diaz dal #RealMadrid al #Benfica -

Ultime Notizie dalla rete : Mariano Diaz Mariano Diaz, l’agente sbotta: “La trattativa col Benfica? Nessuno parla con noi” alfredopedulla.com Le aperture in Portogallo - Benfica, Mariano dopo il no di Cavani. Acuna verso il Siviglia

Di seguito le aperture portoghesi di oggi venerdì 28 agosto 2020: Benfica alla ricerca di un rinforzo in attacco, dopo il "no" ricevuto da Cavani. Accordo con il Real Madrid per Mariano Diaz: opzione ...

Mercato estero: l'Arsenal sfida la Juve per Thomas e Aouar, il Barcellona offre Griezmann per Joao Felix!

Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero di oggi, 28 agosto 2020. Il Manchester City è la principale contenden ...

Di seguito le aperture portoghesi di oggi venerdì 28 agosto 2020: Benfica alla ricerca di un rinforzo in attacco, dopo il "no" ricevuto da Cavani. Accordo con il Real Madrid per Mariano Diaz: opzione ...Calciomercato.com raccoglie le principali indiscrezioni di mercato provenienti dall'estero di oggi, 28 agosto 2020. Il Manchester City è la principale contenden ...