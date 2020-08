Hamilton in pole al Gp del Belgio, disastro Ferrari. Ecco dove vedere la gara domani in tv e su internet (Di sabato 29 agosto 2020) Una nuova pole position per Lewis Hamilton. La sua Mercedes è stata la più veloce nelle qualifiche del Gp del Belgio, settimo round del Mondiale 2020 di Formula Uno. Il campione del mondo ha chiuso con il tempo di 1’41″252 stabilendo un nuovo record per il percorso precedendo l’altra Mercedes di V. Bottas a 1’41″763. Terzo M. Verstappen che con la sua Red Bull a tenuto testa alle due frecce nere con un tempo di 1’41″778. Quarto posto per D. Ricciardo, Renault (1’42″061) e quinto per A. Albon, Red Bull (1’42″264). Chiudono la top ten Ocon in Renault, Sainz in McLaren, le due Racing Point di Perez e Stroll e la Mclaren di Norris. disastro per le Ferrari: dopo aver totalizzato il peggior risultato di sempre nelle FP3 passano ... Leggi su ilfattoquotidiano

