Esclusiva: Triestina, in arrivo il difensore Ligi (Di sabato 29 agosto 2020) Alessandro Ligi a un passo dalla Triestina. Operazione ormai completata per il centrale classe 1989, alle spalle esperienze con Bari, Cesena, Spezia e Carpi. Ora la possibilità di una nuova opportunità a Trieste dove l’obiettivo è quello di un ritorno in Serie B. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Triestina Esclusiva: Triestina, in arrivo il difensore Ligi alfredopedulla.com Triestina-Koper: il 6 settembre amichevole al Rocco davanti a mille tifosi

Sarà la prima occasione dopo mesi per poter vedere la squadra giocare in casa. Prevendita attiva. Domani ad Auronzo la prima sfida contro la Lazio TRIESTINA Per la prima volta dopo tanti mesi, i tifos ...

Diretta/ Lazio Triestina (risultato 1-0) streaming video e tv: sblocca Acerbi!

LAZIO TRIESTINA (RISULTATO 1-0) SBLOCCA ACERBI! E’ iniziata ad Auronzo di Cadore l’amichevole tra Lazio e Triestina e i biancazzurri sono già in vantaggio. A sbloccare il risultato ci ha pensato Franc ...

Sarà la prima occasione dopo mesi per poter vedere la squadra giocare in casa. Prevendita attiva. Domani ad Auronzo la prima sfida contro la Lazio TRIESTINA Per la prima volta dopo tanti mesi, i tifos ...LAZIO TRIESTINA (RISULTATO 1-0) SBLOCCA ACERBI! E’ iniziata ad Auronzo di Cadore l’amichevole tra Lazio e Triestina e i biancazzurri sono già in vantaggio. A sbloccare il risultato ci ha pensato Franc ...