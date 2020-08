Disastro Ferrari a Spa | fuori dalla Q3 Leclerc 13Â° | Vettel 14Â°

Disastro Ferrari a Spa: fuori dalla Q3 Leclerc 13°, Vettel 14° (Di sabato 29 agosto 2020) Entrambe i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Sebastian Vettel sono stati eliminati nel Q2 del Gp del Belgio e domani partiranno dalla settima fila. Per la prima volta da quando esiste questo ... Leggi su leggo

Formula 1, la Ferrari affonda nelle qualifiche del Gp del Belgio a Spa: Vettel e Leclerc non superano il Q2 ...Una nuova pole position per Lewis Hamilton. La sua Mercedes è stata la più veloce nelle qualifiche del Gp del Belgio, settimo round del Mondiale 2020 di Formula Uno. Il campione del mondo ha chiuso co ...