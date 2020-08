De Luca Briatore video di “auguri affettuosi”: «Si sta curando la prostatite ai polmoni» (Di sabato 29 agosto 2020) «Auguri per la sua prostatite ai polmoni», così Vincenzo De Luca parlando di Flavio Briatore. Nuova diretta social per il presidente della Campania che ovviamente non ha perso l’occasione di “punzecchiare” il proprietario del Billionaire, in uscita al San Raffaele di Milano. L’imprenditore trascorrerà il periodo di quarantena a casa di Daniela Santanchè, senatrice di Fratelli di Italia: Briatore avrà a disposizione un’ala indipendente della grande abitazione della 59enne. leggi anche l’articolo —> Eliana Michelazzo positiva al Covid-19, ricoverata d’urgenza al Gemelli di Roma: «Avevo sangue in gola» De Luca Briatore video di “auguri ... Leggi su urbanpost

