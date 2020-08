Dalle aule-lager alle rotelle in testa. Salvini è ormai fuori controllo. Mancano tre settimane alle regionali. Ma è già difficile tenere il conto degli insulti leghisti (Di sabato 29 agosto 2020) Le parole dovrebbero avere un peso, specie se si è personaggi pubblici, tanto più se politici. Ed è per questo che frasi del tipo “la Azzolina deve andare a casa, le diamo un banco a rotelle per fare un giro in Piazza del Campo” o, ancora, “averle affidato la scuola è un delitto”, non sono semplici critiche, ma sono frasi che travalicano il confine dell’agone politico. A pronunciarle sempre lui, Matteo Salvini. Lo stesso Matteo Salvini che pochi giorni prima di queste frasi (pronunciate solo ieri), per il mero gusto di attaccare ancora una volta Lucia Azzolina, aveva definito le aule post-Covid come dei “lager”. Una vergogna solo a pensare un accostamento tanto scellerato come quello operato dal leader leghista. Ed è proprio ... Leggi su lanotiziagiornale

annanamia : Lipari, morte 22enne. Dopo la protesta Musumeci annuncia: “Prossima settimana incontro” - Nclosing123 : #scuola #COVID?19 Una Bufera inutile su un test inutile x distogliere l'attenzione dalle cose utili: distanziamen… - AndreaConsonni4 : Mi è piaciuto tantissimo vedere le prime studentesse e i primi studenti dentro e fuori dalle scuole. Si respira vit… - Conci16872999 : @bruno_simili Questo è ciò che stanno togliendo dalle nostre aule - Profilo3Marco : RT @BelpietroTweet: A un mese dal via, professori e famiglie nell'incertezza assoluta: presidi in allarme su regole, banchi e responsabilit… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalle aule Dalle aule-lager alle rotelle in testa. Salvini è ormai fuori controllo. Mancano tre settimane alle regionali. Ma è già difficile tenere il conto degli insulti leghisti LA NOTIZIA Coronavirus, in Campania 180 nuovi casi. De Luca: «Senza test a personale non apro le scuole»

«Non preoccupiamoci se abbiamo aumento contagi, anzi dobbiamo andare a cercarli. Individuarli significa evitare che si diffonda il contagio. Stiamo avendo questi problemi soprattutto per i rientri dal ...

Scuola, in 7mila faranno i corsi di recuperi, già dall’1 settembre

Stanno lavorando tutti per fare spazio nelle aule cercando di dare attuazione ai protocolli ministeriali anti Covid. Le scuole sono ancora un cantiere e il 14 settembre è quasi alle porte. I responsab ...

«Non preoccupiamoci se abbiamo aumento contagi, anzi dobbiamo andare a cercarli. Individuarli significa evitare che si diffonda il contagio. Stiamo avendo questi problemi soprattutto per i rientri dal ...Stanno lavorando tutti per fare spazio nelle aule cercando di dare attuazione ai protocolli ministeriali anti Covid. Le scuole sono ancora un cantiere e il 14 settembre è quasi alle porte. I responsab ...