Covid, dal nipote di Jfk al gruppo “Pensiero laterale”, ecco chi c’era alla marcia di Berlino (Di sabato 29 agosto 2020) restrizioniDagli attivisti di “Pensiero laterale” a Robert F Kennedy Jr, figlio di Bob, noto come attivista anti Vax: è un gruppo molto eterogeneo e assortito quello che ha partecipato oggi alla protesta contro le restrizioni anti Covid a Berlino. La marcia anti Covid è stata organizzata da un gruppo nato a Stoccarda, chiamato “Querdenken 711“. Che tradotto dal tedesco sta per “Pensiero laterale 711”. Il leader si chiama Michael Ballweg. E Il gruppo conta oltre 16mila follower su Facebook. Ma, secondo la Bbc, gli attivisti del gruppo che si batte contro le regole imposte dagli Stati comunicano soprattutto tramite il servizio di messaggi criptati Telegram. Il ... Leggi su secoloditalia

