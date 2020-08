China Eastern lancia un pacchetto di voli illimitati (Di sabato 29 agosto 2020) China Eastern lancia un nuovo pacchetto di voli illimitati per chi viaggia nei giorni infrasettimanali: ecco come funziona la promozione Dopo il feedback positivo riscontrato dalla promozione “Fly at will on weekends”, l’11 agosto China Eastern ha lanciato un nuovo pacchetto per chi viaggia nei giorni infrasettimanali. Il pacchetto, dal costo di 3456 RMB (423… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

China Eastern lancia un pacchetto di voli illimitati

Altri voli si spostano su nuovo aeroporto di Pechino

(XINHUA) - PECHINO, 25 AGO - Il Beijing Daxing International Airport di nuova costruzione da oggi vede aumentare il numero dei voli, con due compagnie aeree che hanno deciso di spostare voli dal Beiji ...

National Business Daily: New products and new scenes to be unveiled as Chengdu Tianfu International Airport takes initial shape

Southwest China'sChengdu is vigorously boosting the New Economy industry by launching another round of New Economy scenes and products. "Convergence of Scenes - Chengdu Eastern New Area Meets the ...

