Belen Rodriguez rende noto l’esito del tampone (Di sabato 29 agosto 2020) Belen Rodriguez ha pubblicato in una storia d’Instagram il certificato che attesta la sua negatività al Coronavirus. La showgirl argentina di fatto ha dovuto fare il tampone appena atterrata all’aeroporto di Capodichino proveniente da Ibiza, Belen in attesa dei risultati è rimasta nella località dove ha preso in affitto una splendida villa a Marina Piccola. Belen che probabilmente è in compagnia della sorella Cecilia Rodriguez e del piccolo Santiago è risultata negativa e questo le permetterà di continuare le sue vacanze a Capri. La Rordriguez ancora una volta impegnata nella conduzione di Tu si que Vales tornerà presto alla sua quotidianità ma per il momento si gode gli ultimi giorni di ... Leggi su quotidianpost

