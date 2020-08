Alex Zanardi, il toccante messaggio scritto poco prima del terribile incidente (Di sabato 29 agosto 2020) Oggi è stato condiviso un toccante messaggio di Alex Zanardi sul futuro dei giovani e sullo sport, scritto poco prima dell’incidente. Sulle pagine della Gazzetta dello Sport è apparsa oggi la prefazione scritta da Alex Zanardi al libro ‘Mettersi in gioco. Pensieri sullo sport di Papa Francesco‘. Trattandosi di uno scritto che utilizza esempi di … Leggi su viagginews

chiara_pelizza : RT @AGisotti: La passione per lo #sport, un testo di Alex #Zanardi, scritto prima dell’incidente, per un libro della LEV su #PapaFrancesco… - AGisotti : La passione per lo #sport, un testo di Alex #Zanardi, scritto prima dell’incidente, per un libro della LEV su… - mony_carmy : @FormulaHumor Io il 23 ottobre (come Alex Zanardi sí ) farò 29 anni ma io mi sento zia yetta anche se per alcuni sembro che ho 18 anni - GiorgiaAloisio : #Alexzanardi: che cosa possiamo aspettarci nei prossimi mesi. - louisfornellist : LIVE #Zanardi, le condizioni: Alex grave ma stabile, la lotta prosegue -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Zanardi LIVE Zanardi, le condizioni: Alex grave ma stabile, la lotta prosegue AutoMotoriNews Giani: "La sanità pubblica in Toscana è un modello per le altre regioni"

Siena, 26 agosto 2020 - "La sanità pubblica in Toscana è un modello per le altre regioni italiane". Lo ha detto Eugenio Giani candidato presidente del centro sinistra alle prossime regionali in Toscan ...

I media e la disabilità, è ora di superare le “favolette”

Molti hanno commentato e considerato l’intervento del tredicenne Brayden Harrington alla Convention Democratica negli Stati Uniti come un colpo di teatro, una favoletta buonista che vede protagonista ...

Siena, 26 agosto 2020 - "La sanità pubblica in Toscana è un modello per le altre regioni italiane". Lo ha detto Eugenio Giani candidato presidente del centro sinistra alle prossime regionali in Toscan ...Molti hanno commentato e considerato l’intervento del tredicenne Brayden Harrington alla Convention Democratica negli Stati Uniti come un colpo di teatro, una favoletta buonista che vede protagonista ...