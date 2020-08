Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2020 ore 08:15 (Di venerdì 28 agosto 2020) VIABILITÀ DEL 28 AGOSTO 2020 ORE 07.20 FRANCESCO TITOTTO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio ANCORA CHIUSE VIA BELMONTE IN SABINA E VIA D’AQUINO IN DIREZIONE Roma PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI BONIFICA A SEGUITO DI UN INCENDIO DIVAMPATO NEI GIORNI SCORSI RIPERCUSSIONI DI TRAFFICO, CODE SULLA NOMENTANA E SULLA PALOMBARESE DA COLLEVERDE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE PER GLI EVENTI OGGI A FORMELLO, dalle 10:00 alle 24:00, è ISTITUITO DIVIETO DI SOSTA E ACCESSO IN TUTTO IL CENTRO STORICO, PER CONSENTIRE RIPRESE CINEMATROGAFICHE PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO PER CONSENTIRE I LAVORI IN VIALE DELLE BELLE ARTI NELLE GIORNATE DI MARTEDI 1° SETTEMBRE E MERCOLEDI 2 DA INIZIO A FINE SERVIZIO LA LINEA TRAM 2 SARA’ SOSPESA E ... Leggi su romadailynews

