Ufficiale: Vis Pesaro, riecco Benedetti, Farabegoli e Tessiore dalla Samp (Di venerdì 28 agosto 2020) La Vis Pesaro ha ufficializzato tre prestiti, direttamente dalla Sampdoria. Sono Leonardo Benedetti, centrocampista centrale classe 2000, già a Pesaro da gennaio della scorsa stagione; Tommaso Farabegoli, difensore centrale classe 1999, reduce da una stagione da protagonista alla Vis Pesaro 1898; Andrea Tessiore, centrocampista anche lui classe ’99, al terzo prestito consecutivo dalla Sampdoria. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Andrea Tessiore, Tommaso Farabegoli e Leonardo Benedetti passano in prestito dalla Sampdoria alla Vis Pesaro. Il club biancorosso l’ha annunciato con un comunicato sul proprio sito ufficiale. «La Vis ...Ieri il difensore era al Benelli, è entrato in campo in borghese a salutare . "Ha molte offerte, vuole aspettare la serie B" dice Crespini, ma spera ancora.