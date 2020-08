Torino nuovamente allagata (Di venerdì 28 agosto 2020) Sono bastati 15 minuti di pioggia intensa per mandare nuovamente Torino sott’acqua. Strade allagate in tutto la città dopo il violento temporale che si è abbattuto nelle prime ore del pomeriggio di oggi. Dal centro, tra via Bertola e via Stampatori, a corso Ferrucci, fino al quartiere Aurora e Parella le strade si sono trasformate in fiumi. Come era già successo settimana scorsa i tombini intasati dalle foglie non hanno potuto evitare che l’acqua si riversasse in strada. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta

L’ondata di maltempo prevista per il pomeriggio è arrivata spostandosi velocemente dalla città verso la provincia di Torino. Molte strade in città sono state allagate dall’acqua. In corso Regina, all’ ...

