Suarez offerto alla Juventus, i bianconeri valutano l’affare (Di venerdì 28 agosto 2020) Il Barcellona propone Suarez alla Juventus. L’uruguaiano apre alla Vecchia Signora: i bianconeri valutano l’opportunità di prenderlo a zero Suarez non farà parte del progetto Koeman. Il Barcellona ha deciso di scaricarlo, così come gran parte della rosa, per cercare di rivoluzionare la rosa. L’uruguaiano, pilastro dell’attacco balugrana, ha ancora un anno di contratto e tratta una buonuscita da 25 milioni per salutare definitivamente la catalogna. Il Barcellona lo ha offerto alla Juventus, che scruta la possibilità di prenderlo a “zero”. Suarez apre alla Vecchia Signora, da valutare però la richiesta di ingaggio. Il ... Leggi su zon

