Stefano Accorsi annuncia la nascita del quarto figlio: "Benvenuto Alberto" (Di venerdì 28 agosto 2020) Stefano Accorsi è diventato papà per la quarta volta: la moglie Bianca Vitali dato alla luce il piccolo Alberto, secondo figlio della coppia. Stefano Accorsi ancora papà: è nato il suo quarto figlio, Alberto, il quarto per l'attore, il secondo avuto con la moglie Bianca Vitali con la quale è sposato dal 2015. Il suo ultimo film Lasciami Andare chiuderà la 77ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, nel frattempo Stefano Accorsi si gode la gioa di essere diventato per la quarta volta padre. La moglie Bianca Vitali ha partorito il loro secondo figlio, l'attore lo ha annunciato a tutti i suoi fan ... Leggi su movieplayer

