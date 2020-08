Scuola, ora è emergenza insegnanti: in tanti chiedono l’esonero perché “soggetti fragili (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma, 28 ago – Il 14 settembre si avvicina ma per la riapertura delle scuole ogni giorno che passa spunta un nuovo problema, che va ad aggravare una situazione già di per sé caotica per il colpevole ritardo con cui il governo giallofucsia ha iniziato a occuparsi del ritorno in aula. Dopo il problema dei protocolli sanitari, dei banchi monoposto – che saranno consegnati in ritardo -, delle mascherine – che non tutte le regioni vogliono far indossare in classe -, dei trasporti – che per via del distanziamento rischiano di lasciare a piedi centinaia di migliaia di studenti -, ora ci si mettono pure gli insegnanti, che non vogliono tornare a lavoro. Sì, perché il 40% (400 mila persone) del corpo docente è over 55, mentre oltre 170 mila professori sono sopra i 62 anni. Tra di loro, molti che verrebbero classificati ... Leggi su ilprimatonazionale

