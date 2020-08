Meteo Roma del 28-08-2020 ore 06:10 (Di venerdì 28 agosto 2020) Meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord giornata all’insegna della stabilità su tutte le regioni settentrionali con sole prevalente da segnalare soltanto delle innocue nubi irregolari sulla Liguria Alpi e Prealpi alte pianure al centro del tempo Ancona assente su tutte le regioni cieli sereni fin dal primo mattino nel corso di tutta la giornata salvi no Quindi lungo le regioni tirreniche al sud tempo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi Sia sulle regioni insulari che super insulari precipitazioni assente temperature in aumento su tutte le regioni le previsioni del tempo sono a cura del centro Meteo italiano Meteo In collaborazione con Agenzia Italia Stampa Leggi su romadailynews

