Martin Luther King, 57 anni dal celebre discorso “I have a dream” (Di venerdì 28 agosto 2020) Il 28 agosto del 1963 dopo la marcia su Washington, Martin Luther King pronunciava il discorso “I have a dream” simbolo della lotta degli afroamericani Il 28 agosto del 1963, Martin Luther King pronunciò davanti una piazza gremita di gente il celebre discorso “I have a dream”. Uno tra i discorsi politici più studiati e analizzati da linguisti, politologi, teologi e filosofi. Il discorso della durata di 17 minuti fu pronunciato al termine della marcia su Washington alla quale parteciparono 250.000 persone. Martin Luther King raccontò così del sogno ambito da tutti gli afroamericani. ... Leggi su zon

