Lione, dalla Francia: “Aouar positivo al Covid-19, presenta sintomi” (Di venerdì 28 agosto 2020) Houssem Aouar sarebbe risultato positivo al Coronavirus. Come riportato da “L’Equipe”, il centrocampista del Lione, obiettivo della Juventus in questa sessione di calciomercato, ha mostrato dei sintomi ed è stato ritestato, dopo essere risultato negativo al tampone effettuato con il resto della squadra martedì. Aouar dovrà osservare il periodo di quarantena di 14 giorni e di conseguenza salterà l’esordio in campionato di questa sera in casa contro il Dijon, oltre a non prendere parte al ritiro della nazionale francese di lunedì in vista delle gare di Nations League. Leggi su sportface

