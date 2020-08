Katy Perry ritornorna a sorridere dopo un periodo buio e difficile, con un forte messaggio di speranza e di celebrazione della vita (Di venerdì 28 agosto 2020) “Smile” il nuovo album di Katy Perry è da oggi disponibile su etichetta Capitol Records/ Universal Music. Katy Perry racconta attraverso le nuove canzoni la sua rinascita dopo un periodo buio e difficile, con un forte messaggio di speranza e di celebrazione della vita. L’album è stato anticipato nei mesi scorsi dai singoli “Daisies” e “Smile”. Nei giorni scorsi Katy ha condiviso anche due video alternativi per “Never Really over” e “Harleys in Hawaii” e nella giornata di oggi verrà pubblicato il video di “Cry About it Later”, diretto ... Leggi su domanipress

