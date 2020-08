In Abruzzo la prima zona rossa dopo il lockdown: chiusa la frazione di Casamaina a Lucoli (Di venerdì 28 agosto 2020) zona rossa nel comune abruzzese di Lucoli. Sul sito della cittadina è stata pubblicata l’ordinanza con cui il sindaco istituisce, per emergenza Covid, la zona rossa nella frazione Casamaina. Si tratta della prima chiusura post-lockdown nella regione.“Il sindaco comunica che, con ordinanza n. 23 del 27-08-2020, è stata istituita una “zona rossa” nella frazione di Casamaina a decorrere dalle 00.00 del 28.08.2020 e fino alle ore 24.00 del 01.09.2020. Nel predetto periodo sono adottate le seguenti ulteriori misure: divieto di allontanamento dal territorio della frazione anzi detta da parte di tutti gli individui ivi ... Leggi su huffingtonpost

