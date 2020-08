Flavio Briatore si difende: al Billionaire rispettate le regole ma le persone si ammassavano (Di venerdì 28 agosto 2020) Dalla stanza del San Raffaele dove è ancora ricoverato in attesa di guarire per poter tornare a casa, Flavio Briatore rilascia la sua intervista e spiega perchè chi la lavorato al Billionaire non ha nessuna responsabilità mentre le colpe sono da dare ai clienti, che non hanno rispettato le regole. Nella sua intervista per La Stampa, l’imprenditore dichiara: “al Billionaire abbiamo sempre rispettato le regole, facendo entrare il giusto numero di persone“. A suo dire: “non bastava contingentare gli ingressi e predicare il distanziamento non ci può fare nulla nessuno se fai entrare 100 persone in mille metri quadri e loro stanno tutte appiccicate”. Eppure dai video che circolano in ... Leggi su ultimenotizieflash

