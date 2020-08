Enzo Capo incolpa Pamela | Anticipazioni Uomini e Donne 14 Settembre (Di venerdì 28 agosto 2020) Uomini e Donne è sempre più vicino al ritorno in onda su Canale 5 programmato per lunedì 14 Settembre ma durante il pomeriggio di ieri, si è registrata la prima parte del trono misto over e classico. Le novità all’interno del programma sono tantissime ma Maria De Filippi si mostra pronta e soprattutto carica a dare il via al talk show con dei colpi di scena inaspettati. In un primo momento nonostante all’interno dello studio ci siano sia i troni over che i classici, Maria De Filippi ha voluto riaprire storie che sembravano ormai archiviate da mesi. A ritornare all’interno dello studio infatti, sono stati proprio Enzo Capo e Pamela Barretta. Entrambi infatti sembrano ancora una volta, dover risolvere alche dinamiche di gelosia e ... Leggi su giornal

