Dzeko Juve, tutto in 48 ore. La Roma aspetta il sì di Milik (Di venerdì 28 agosto 2020) Dzeko Juve, tutto in 48 ore. Oggi ci sarà l’incontro decisivo con Fienga. Intanto la Roma aspetta il sì di Milik Giornata decisiva per un grandissimo intreccio di mercato. La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi è dedicata all’operazione Dzeko-Juventus, con Milik pronto ad andare alla Roma. I bianconeri – si legge – aspettando l’ok di Dzeko. Oggi il bosniaco si incontrerà con Fienga, in modo tale da poter sbloccare l’affare. Nel frattempo la Roma attende il sì di Arek Milik, sempre più lontano da Napoli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

