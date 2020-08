Dietro front di De Luca su Musumeci: “La sua ordinanaza è proprio fuori luogo” (Di venerdì 28 agosto 2020) Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, cambia idea sull’ordinanza del governatore della Sicilia Nello Musumeci per lo svuotamento degli hotspot dell’isola. Fino a pochi giorni fa era d’accordo, ora le definisce una un’assurdità Il Governo Conte ha ottenuto la sospensione dell’ordinanza emanata lo scorso venerdì dal governatore della Sicilia Nello Musumeci che prevedeva lo … L'articolo Dietro front di De Luca su Musumeci: “La sua ordinanaza è proprio fuori luogo” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

SantiXVI : Per questo motivo a me non frega un cazzo di tonali, voglio solo fotterglielo. Di Marzio ne ha parlato 2 volte e g… - fpietrosanti : @Luke_like @rzanardelli @mcanducci @stefanoepifani @vincenzo @andreacaccia @dottorpax Poi c’è il dietro front Oland… - BITCHYFit : Ballando con le Stelle fa diètro frónt: oltre Samuel Peron è stato trovato positivo anche un concorrente - luciano2rosa : @RadioSavana Per obbedire, come fanno Renzi e D Miao, ed altri come vilConte, non è necessario avere una dignità, b… - Simone11811843 : @JedHemlock Io non farei tanti gli spiritosi........ e se fosse successo davvero? Spiegherebbe il perché della part… -

Ultime Notizie dalla rete : Dietro front Covid, dietro front sul distanziamento di 1 metro: nuovo studio Virgilio Notizie Il Pd bifronte: sì al taglio e libertà di voto. La linea che fotografa un partito lacerato

Sul referendum il segretario può schierare il partito a favore perché il 2 settembre in commissione si vara il testo base della nuova legge elettorale. I Dem lasceranno libertà di coscienza a chi vorr ...

Lucifer 5, Tom Ellis e gli showrunner svelano nuove anticipazioni

La quinta stagione di “Lucifer” (FOTO) è disponibile su Netflix dallo scorso 21 agosto e si distingue per la grande quantità di colpi di scena, rivelazioni, sorprese inattese. La serie televisiva ha r ...

Sul referendum il segretario può schierare il partito a favore perché il 2 settembre in commissione si vara il testo base della nuova legge elettorale. I Dem lasceranno libertà di coscienza a chi vorr ...La quinta stagione di “Lucifer” (FOTO) è disponibile su Netflix dallo scorso 21 agosto e si distingue per la grande quantità di colpi di scena, rivelazioni, sorprese inattese. La serie televisiva ha r ...