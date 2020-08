Da Ibiza a Capri: tampone obbligatorio anche per Belen Rodriguez (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCapri (Na) – Di ritorno da Ibiza, tampone anche per la showgirl argentina Belen Rodriguez che non è sfuggita alla raffica di controlli per tutti coloro che rientrano da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Dopo essere stata nella nota località spagnola, Belen si è recata a Capri per trascorrere il weekend sull’isola e dove, come tutti gli altri viaggiatori, nel rispetto delle ultime ordinanze, è stata sottoposta al tampone obbligatorio. In attesa di conoscere l’esito del tampone, Belen trascorrerà il suo periodo di relax in una villa a Marina Piccola. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

