Covid e scuola, a Napoli servono altre 150 aule: ipotesi prefabbricati nei cortili degli istituti (Di venerdì 28 agosto 2020) Alle scuole elementari e medie di Napoli manca personale, mancano banchi ma, soprattutto, mancano aule. Ne servirebbero 150 per rendere la ripresa scolastica post-Covid meno difficile, per adesso non... Leggi su ilmattino

Internazionale : Apriamo le finestre. Negli uffici e a scuola troveremo mascherine, disinfettanti, postazioni a distanza. Ma c’è un… - NicolaPorro : La #scuola è ormai fuori controllo e l’anno scolastico che sta per iniziare sarà una sorta di campo di battaglia co… - Agenzia_Ansa : 'Vedremo l'andamento dell'epidemia: se schizza verso l'alto probabilmente altre precauzioni dovranno essere prese… - giuseppemella : RT @francofontana43: Covid e ritorno a scuola I vantaggi superano i rischi Lettera aperta di un gruppo di scienziate al @corriere https://t… - francescomila18 : RT @francofontana43: Covid e ritorno a scuola I vantaggi superano i rischi Lettera aperta di un gruppo di scienziate al @corriere https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid scuola Covid e ritorno a scuola: i vantaggi superano i rischi Corriere della Sera Scuola, l’ultimo caos è sulla data d’inizio. De Luca: “Così è impossibile aprire”

«Riaprire la scuola così non è possibile ... paesi simbolo dell’epidemia di coronavirus. Il Commissario per l’emergenza Arcuri, infatti, ha ordinato alle aziende produttrici di spedire i primi lotti ...

La rivolta degli insegnanti: lasceremo vuote le cattedre

sui rischi sanitari legati al rientro a scuola. Centinaia gli insegnanti che hanno già chiesto di non tornare in cattedra in quanto “lavoratori fragili”, quindi più esposti al contagio da Covid: più ...

«Riaprire la scuola così non è possibile ... paesi simbolo dell’epidemia di coronavirus. Il Commissario per l’emergenza Arcuri, infatti, ha ordinato alle aziende produttrici di spedire i primi lotti ...sui rischi sanitari legati al rientro a scuola. Centinaia gli insegnanti che hanno già chiesto di non tornare in cattedra in quanto “lavoratori fragili”, quindi più esposti al contagio da Covid: più ...