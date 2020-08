Calcio: Udinese, Opoku ceduto all'Amiens (Di venerdì 28 agosto 2020) ANSA, - UDINE, 28 AGO - L'Udinese ha ceduto, con la formula del prestito, con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni, il difensore Nicholas Opoku all'Amiens Sporting Club ... Leggi su corrieredellosport

