Balmoral è semideserta: niente nipoti per la regina Elisabetta, causa Covid (Di venerdì 28 agosto 2020) 80 anni di vacanze reali a Balmoral sfoglia la gallery L’invito a Balmoral rimane aperto fino a ottobre, quando la regina Elisabetta e il marito Filippo faranno nuovamente ritorno nel castello di Windsor. Ma non tutti se la sono sentita di accettare e quella che viene vista dalla sovrana come un’occasione per riunire tutta la famiglia, si sta ormai trasformando in una vacanza a due. A parte le brevi visite fatte finora da Carlo e Camilla, che stanno trascorrendo l’estate nel vicinissimo maniero di Birkhall; Edoardo e Sophie, i primi ad ... Leggi su iodonna

Balmoral semideserta Regina Elisabetta, per lei vacanze senza nipoti Io Donna