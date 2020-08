Ballando con le stelle: anche Scardina positivo al Covid (Di venerdì 28 agosto 2020) Lo ha annunciato la conduttrice Milly Carlucci su Instagram. Il risultato del tampone molecolare, eseguito su tutto il cast del programma atteso il 12 settembre su Rai 1, ha dato esito positivo al Covid-19 anche per il pugile Daniele Scardina, “King Toretto”, come era successo qualche giorno fa per il maestro di danza Samuel Peron. Tutti negativi a “Ballando con le stelle” tranne Daniele Scardina, detto “King Toretto”Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

stanzaselvaggia : Rosalinda Celentano al momento è risultata negativa al Coronavirus, quindi ahimè sono girate notizie inesatte. Risu… - lorenzog31 : RT @bubinoblog: BALLANDO CON LE STELLE: LA REAZIONE DEI CONTAGIATI SAMUEL PERON E DANIELE SCARDINA - bubinoblog : BALLANDO CON LE STELLE: LA REAZIONE DEI CONTAGIATI SAMUEL PERON E DANIELE SCARDINA - VanityFairIt : È stato in vacanza in Sardegna e ora è in isolamento - JkrAlb : @CalaminiciM Ballando? Ondeggia con fare legnoso.?? -