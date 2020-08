Aversana, Cirielli (FdI): “Perché De Luca non sblocca il finanziamento per completarla?” (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Gli anni passano e la strada Aversana è ancora incompleta. Un altro fallimento di De Luca e del centrosinistra”. Lo dichiara, in una nota, il Questore della Camera e parlamentare salernitano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli: “Quando ero presidente della Provincia di Salerno riuscii a sbloccare prima che andassero in perenzione, dall’allora governo di centrodestra, ben 48 milioni di euro; riassegnati successivamente dal Cipe alla Regione Campania di cui si sono perse le tracce. Mi domando per quale motivo, in questi anni, De Luca non abbia erogato il finanziamento e perché l’amministrazione provinciale targata Pd non l’abbia mai richiesto. Non vorrei – aggiunge ... Leggi su anteprima24

