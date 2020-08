Apre il pronto soccorso al Campus Biomedico: il 1° settembre l’inaugurazione alla presenza di Raggi e Zingaretti (Di venerdì 28 agosto 2020) Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, Il sindaco di Roma Virginia Raggi, l’assessore alla Sanità e integrazione Socio-Sanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, il presidente dell’Università Campus Bio-Medico Felice Barela e il direttore generale del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico Paolo Sormani inaugurano il nuovo pronto soccorso – DEA di primo livello del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. Il pronto soccorso andrà a servire, oltre ai cittadini di Trigoria, Spinaceto e Vallerano, il bacino d’utenza di Pomezia. Apre il pronto ... Leggi su ilcorrieredellacitta

