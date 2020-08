UE, violano regole anti-Covid: dimissioni per due ministri (Di giovedì 27 agosto 2020) UE, è terremoto nella commissione internazionale. Si dimettono infatti i ministri Phil Hogan e Dara Calleary. Il motivo è uno scandalo che ha visto entrambi violare le norme anti-coronavirus. Phil Hogan, commissario irlandese al commercio dell’Unione Europea, si dimette. Ad annunciarlo è stato lo stesso politico dopo uno scandalo nazionale. Il dirigente, infatti, ha preso … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : violano regole Coronavirus: violano regole a Mykonos, scuse reali Olanda - Politica Agenzia ANSA Il Commissario Ue Hogan si dimette dopo una cena senza rispetto delle norme anti-Covid

“Questa sera ho presentato le mie dimissioni da Commissario UE per il Commercio al Presidente della Commissione Europea, Dott.ssa Ursula von der Leyen”. Dichiara il commissario UE per il commercio Phi ...

Coronavirus, Commissario al commercio Ue si dimette

ROMA (ITALPRESS) – Phil Hogan, commissario irlandese al commercio dell’Unione Europea, ha annunciato le dimissioni dopo avere ammesso di avere violato le regole di blocco del coronavirus partecipando ...

