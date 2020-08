Trema ancora la terra nelle Marche: un’altra scossa nel pomeriggio (Di giovedì 27 agosto 2020) Un’altra scossa di terremoto si registra nelle Marche dopo quella prima dell’alba a Fabriano: l’epicentro è in provincia di Macerata a Sarnano, con una magnitudo di 3.2. Terremoto nelle Marche: un’altra scossa nel pomeriggio L’ultimo movimento tellurico accertato risale all’alba. Alle ore 04:46 i sismografi hanno registrato una scossa di terremoto con magnitudo di 3.5 nella … L'articolo Trema ancora la terra nelle Marche: un’altra scossa nel pomeriggio Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Trema ancora La terra trema ancora nel cratere: scossa di magnitudo 3.2 a Sarnano Corriere Adriatico Milan, le ultime su Ibrahimovic: spunta un indizio che fa tremare i rossoneri

Sono settimane delicate per decidere il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti svedese sta trattando da giorni con il Milan per capire se ci siano o meno i presupposti per restare ancora in ross ...

"Mio figlio in comunità a Rocchetta Belbo viene sedato", la denuncia di un padre ai carabinieri

Beppe non riconosce più suo figlio. Lo vede tremare e incespicare nelle parole. "Non era così quando a febbraio è stato portato nella comunità per minori dove è ospite ancora oggi, a Rocchetta Belbo".

