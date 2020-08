Tennis, si ritirano Bob e Mike Bryan: esce di scena il duo più vincente della storia (Di giovedì 27 agosto 2020) Bob e Mike Bryan, come affermato dal New York Times, hanno annunciato il proprio ritiro. I fratelli sono stati in grado di vincere 16 titoli Slam e di raggiungere 30 finali, totalizzando 119 titoli nel corso della loro carriera, senza dimenticare la medaglia iridata in quel di Londra 2012. Il duo ha in più conquistato 39 Masters 1000 vinti, divenendo il primo ad agguantare tutti i tornei di questa tipologia. E’ arrivata in tal senso la giustificazione di Mike: “Entrambi sentiamo che è venuto il momento – ha affermato il 42enne – A questa età è necessario così tanto lavoro per uscire e competere. Ci piace ancora giocare, ma è complicato allenarsi e prepararsi fisicamente“. Leggi su sportface

