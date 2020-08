Taglio parlamentari, Bersani: “La campagna per un no insincero è un trappolone per destabilizzare il governo” (Di giovedì 27 agosto 2020) “La campagna per un no insincero è un trappolone per destabilizzare il governo”. A una settimana dalla direzione nazionale del Pd in cui si deciderà la posizione del partito sul Taglio dei parlamentari e nei giorni del dibattito tra dem e M5s sul percorso necessario per equilibrare l’eventuale diminuzione di deputati e senatori, sul tavolo del centrosinistra arrivano le parole di Pier Luigi Bersani. Una riflessione che di certo farà pensare chi, all’interno di un Partito democratico ancora diviso, è ancora legato alle idee dell’ex segretario e attuale presidente di Articolo Uno. “Mi si chiede che cosa farò al referendum. Su un tema così controverso ogni opinione in famiglia è legittima ... Leggi su ilfattoquotidiano

mattiafeltri : I costituzionalisti per il No al taglio dei parlamentari superano quota 200 - mattiafeltri : Tesauro sul taglio dei parlamentari: 'Un'offesa alla democrazia' - s_parisi : L'idea di Zingaretti di usare legge elettorale e riforma dei regolamenti parlamentari come correttivi a taglio pa… - riformapirata : RT @GuidoCrosetto: Il referendum si sta caricando di significati di superiori al taglio del numero dei parlamentari. Quasi fosse una linea… - suitetti : RT @Yi_Benevolence: La vittoria del NO al referendum sul taglio dei parlamentari sarebbe un disastro difficilmente arginabile per il #M5S.… -