SPAL, confermati tre positivi al Covid-19: il comunicato del club (Di giovedì 27 agosto 2020) che conferma gli esiti di tutti i test effettuati La SPAL, tramite il proprio sito ufficiale, ha confermato la positività di tre atleti. Ecco la nota ufficiale del club: «S.P.A.L. srl comunica che alla luce di ulteriori test medici previsti dai protocolli ed effettuati nelle scorse ore sul gruppo prima squadra è confermata la positività al Covid-19 di tre tesserati biancazzurri. I tre tesserati, tutti asintomatici e posti in isolamento domiciliare in accordo con le autorità sanitarie come previsto dallo stesso protocollo, sono: Kevin Bonifazi e due tesserati». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

